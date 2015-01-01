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Военная операция на Украине: только проверенная информация

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Военная операция на Украине: только проверенная информация
Фото: скриншот realnoevremya.ru видео vk.com/mil

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Рассказываем об этих событиях.

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