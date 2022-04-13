Более тысячи украинских военнослужащих сдались в плен в Мариуполе — среди них полсотни женщин

Фото: скриншот видео Минобороны России

Среди пленных — более полутораста раненых

Министерство обороны России сообщило, что в районе металлургического комбината в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.

Среди них — 162 офицера и 47 военнослужащих женского пола. 151 военный получил помощь на месте, далее их доставили в городскую больницу Мариуполя для лечения.

Сегодня о сдаче в плен тысячи морпехов ВСУ в Мариуполе сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, среди них сотни раненых.

— В недрах «Азовстали» в данный момент находится порядка двухсот раненых, которые не могут получить медицинскую помощь. Для них и всех остальных будет лучше закончить это бессмысленное противостояние и вернуться к родным домой, — сообщил он.

Ракетные войска и артиллерия поразили 693 цели противника

За ночь ракетами в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Также на военном аэродроме Миргород поражены четыре украинских вертолета — два Ми-24 и два Ми-8.

Авиация уничтожила 46 военных объектов Украины — два пункта управления и радиолокационную станцию в районе Боровое, две установки реактивных систем залпового огня, а также 4 района сосредоточения украинской боевой техники. Средства ПВО сбили в воздухе два беспилотных летательных аппарата над Афанасьевкой. Ракетные войска и артиллерия поразили 693 цели противника — 676 скоплений личного состава и техники, 11 пунктов управления, 5 складов материально-технического обеспечения.

Фото: скриншот видео

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов, 2 169 танков и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 931 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2 076 единиц специальной военной автомобильной техники.

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