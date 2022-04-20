Кадыров рассказал о зачистке «Азовстали» от националистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о зачистке «Азовстали» от украинских националистов, сообщает «РИА Новости».



По словам Кадырова, работа по зачистке зданий промзоны в Мариуполе не прекращается. Глава Чечни показал на видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который националисты использовали в качестве одной из многочисленных баз.

— По ходу действий в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков. Но это далеко не предел. Счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными, — сказал Кадыров.

В начале недели Кадыров рассказал о начале «конкретной» специальной операции на Украине с «конкретным результатом».

Ранее глава Чечни публиковал видео зачистки подвалов завода «Азовсталь» в Мариуполе чеченским спецназом. На кадрах бойцы бросают гранаты и обстреливают из автоматов подвал, где украинские силовики оборудовали штаб со складом. Кадыров прокомментировал, что «бандиты сами стали заложниками своих же укреплений».

Маргарита Головатенко