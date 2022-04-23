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Минобороны России предупредило о готовящейся провокации с применением химоружия в районе порта Одессы

20:59, 23.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России предупредило о готовящейся провокации с применением химоружия в районе порта Одессы
Фото: vk.com/mil

Украинские спецслужбы готовят провокацию с применением химических веществ в районе порта Одессы «Южный», чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в ударе по гражданским объектам. Об этом заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, Киев может сымитировать ракетный удар российских ВС по базе ВМС Украины, в результате которого взорвется хладокомбинат порта в Одессе. Киевский режим доставил цистерну с 10 тоннами аммиака в Одессу, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

Также в Минобороны заявили, что сотрудники СБУ и спецслужбы Великобритании готовят очередной фейк в Лисичанске в ЛНР. Туда приехали украинские и западные журналисты, осуществлявшие постановочные фото- видеосъемки в Буче.

Сегодня Министерство обороны России заявило, что США и НАТО готовят провокацию с обвинением РФ в применении ядерного, химического или биологического оружия на Украине. По данным ведомства, план разработали в ответ на успехи России в проведении специальной военной операции.

Татьяна Леухина
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