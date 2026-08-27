Объекты Ozon в Уфе и Оренбурге попали под атаку БПЛА
Возгорания не возникло, по предварительным данным, пострадавших нет
Логистические объекты Ozon в Оренбурге и Уфе подверглись атаке БПЛА. Возгорания не возникло, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в компании.
Всех работников эвакуировали, подчеркнули в Ozon.
— Объект в Оренбурге возобновил работу. Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения, но пока закрыт — территорию нужно тщательно осмотреть, — говорится в сообщении.
На данный момент в Уфе не принимают поставки от продавцов, а те, что уже в пути, перенаправляют на другие объекты. Клиенты могут оформлять заказы как обычно, добавили в компании.
Напомним, Оренбург подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов и 23 августа — тогда обломки упали на территорию логистического центра Ozon.
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