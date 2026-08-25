Над регионами России сбили 148 беспилотников минувшей ночью

В результате атаки дронов на Краснодарский край два человека погибли

В России в течение ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 148 беспилотников самолетного типа в различных регионах страны.

Согласно информации Министерства обороны России, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и в акваториях Азовского и Черного морей.

В результате атаки беспилотников на Краснодарский край два человека погибли, еще двое получили ранения. Кроме того, в регионе произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. В Ростовской области было уничтожено почти 30 дронов, повреждения получили несколько жилых домов, однако жертв нет. Властями других затронутых регионов пока не было предоставлено комментариев по поводу ночных атак, писал «Коммерсантъ».

Никита Егоров