Минобороны: Россия знает о подготовке провокаций с запрещенным оружием на Украине

Фото: Максим Платонов

Министерство обороны России доложило, что США и НАТО готовят провокацию с обвинением РФ в применении ядерного, химического или биологического оружия на Украине. План разработан в ответ на успехи России в проведении специальной военной операции, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Заявления о возможности применения Россией оружия массового поражения уже сделали многие западные политики. На фоне это Госдеп США одобрил передачу Украине до 400 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, 390 приборов РХБ разведки и 15 разведывательных машин «Страйкер».

Фото: Минобороны России

— Обращаем ваше внимание, что подобные проекты уже не раз были реализованы США для достижения политических целей. Наиболее ярким примером информационной провокации является выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла 5 февраля 2003 года. Пробирка со «стиральным порошком» в его руках послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели почти полумиллиона граждан, — заявил Кириллов.

Сейчас, по его словам, рассматриваются три сценария для обвинения РФ.

Первый — «постановочный инцидент под чужим флагом». Он рассматривается как наиболее вероятный. Как заявил Кириллов, речь либо о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами, либо об инсценировке «диверсий» со стороны России на принадлежащих Украине химических и биологических объектах Харькова и Киева. Не исключена и провокация на объектах ядерной энергетики — Запорожской АЭС. По словам Кириллова, 21 апреля на блок-посту остановили колонну из 10 автомобилей с опасным грузом, которая двигалась из Запорожья.

— Кроме того, руководством Украины серьезно рассматривается вопрос нанесения ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии «Приднестровский химический завод» в населенном пункте Каменское Днепропетровской области. Минобороны располагает документом, подтверждающим критическое состояние хранилищ и нецелевого расходования выделенных Евросоюзом денежных средств на содержание объекта, — заявил Кирилов.



Второй вариант предполагает скрытое использование оружия массового поражения (ОМП) в малых объемах «для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи». Он рассматривался на «Азовстали», но приказ президента России Владимира Путина об отмене штурма предприятия «сорвал планы Пентагона по его реализации», сообщил начальник войск РХБЗ.

Третий сценарий является наименее вероятным — это открытое применение ОМП на поле боя, если не удастся добиться успеха обычными видами вооружений. Он рассматривается для Славянска и Краматорска, которые превратились в города-крепости.

Фото: Минобороны России

— Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тыс. ампул с атропином. Данный факт свидетельствует о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами именно нервно-паралитического действия, — заявил Кириллов.

Госдеп США уже определил порядок расследования: по словам Кириллова, применительно к химическим инцидентам будет задействован атрибутивный механизм Организации по запрещению химического оружия, позволяющий сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных по своему усмотрению, что уже неоднократно было реализовано в ходе расследований химинцидентов в Сирии.

— Инсценировки применения ОМП направлены на обвинение России в применении запрещенных видов оружия с последующей реализацией так называемого «сирийского сценария», при котором государство подвергается экономической и политической изоляции, а также исключением из международных организаций, включая Совет Безопасности ООН. Возможным вариантом развития ситуации является оказание давления на лояльные и дружественные Российской Федерации страны, включая Индию и Китай, с принуждением их к введению санкций в отношении нашей страны, — заявил Кириллов.

Он напомнил — программы по созданию биологического оружия в СССР были полностью свернуты в 1972 году, а свой химический арсенал полностью уничтожила 27 сентября 2017 года. А вот США до сих пор обладают внушительным арсеналом боевых отравляющих веществ.

— Заявление директора ЦРУ Бернса о возможном применении Россией тактического ядерного оружия является абсурдным. При современном уровне технической оснащенности международной системы мониторинга ядерных испытаний скрыть применение такого вида оружия невозможно. Если это не понимает директор ЦРУ, то он либо непрофессионал, либо его вводят в заблуждение, — заявили в Минобороны.

Беспилотник уже сбросил на российские войска емкость с ампулами

Между тем, по данным МИД Китая, у США есть 336 биолабораторий в 30 государствах мира, что вызывает серьезную озабоченность. В законодательстве Штатов есть нормы, допускающие работы в области биологического оружия. Минобороны отмечает — исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства, а на их участников не распространяется уголовная ответственность.

Напомним, 9 марта российская разведка нашла на территории Херсонской области три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. Согласно имеющимся данным, в январе 2022 года Украина через посреднические организации купила более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов.

Фото: Минобороны России

Согласно новым данным Минобороны, 21 апреля на позицию российских войск с беспилотника была сброшена емкость с ампулами. Их разрушение должно было вызвать взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки. Сейчас содержимое ампул исследуется, результаты будут представлены в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В МО еще раз подчеркнули, что США — это единственное государство в мировой истории, применившее все три вида оружия массового поражения, в том числе ядерные бомбы в Хиросиме и Нагасаки, а также токсичные химикаты во Вьетнаме и Ираке.

Фото: Минобороны России

— Таким образом, в попытке дискредитировать специальную военную операцию российских войск киевский режим с подачи американской администрации способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу, — заключили в Минобороны.

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