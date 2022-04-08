Минобороны России: удар по вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских вооруженных сил

Министерство обороны России озвучило свою версию случившегося в украинском городе Краматорск. В ведомстве заявили, что ракетный удар по железнодорожному вокзалу нанесли Вооруженные силы Украины, чтобы сорвать массовый выезд жителей и использовать их в качестве «живого щита» для обороны своих позиций.



— В целях обвинения России в якобы ракетном ударе по железнодорожному вокзалу Краматорска киевским режимом осуществлен вброс в соцсети фотографий пусковых установок «Точка-У», принимавших участие в феврале 2022 года в российско-белорусском учении «Союзная решимость 2022». Обращаем внимание, на всех опубликованных Киевом фотографиях с учений «Союзная решимость 2022» изображены не российские ракетные комплексы, — заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве обратили внимание, что ракеты «Точка-У», обломки которой нашли в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только ВСУ. По данным Минобороны России, удар по объекту нанесли дивизионные украинские вооруженные силы из района города Доброполье в 45 километрах юго-западнее Краматорска, пишет «РИА Новости».

Несколькими часами ранее Министерство обороны России опровергло причастность российских войск к ракетной атаке по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Данные заявления являются провокацией и не соответствуют действительности.

— Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось, — сообщили в ведомстве.



Татьяна Демина