Минобороны опубликовало данные о потерях пяти воинских частей Нацгвардии Украины

Минобороны России опубликовало данные о значительных потерях военнослужащих пяти воинских частей Национальной гвардии Украины, полученные из украинских документов.



В документах раскрываются сведения о потерях среди военнослужащих воинских частей 3033, 3005, 3035, 3028, 3011 по состоянию на 29 марта 2022 года. В них идет речь о погибших военнослужащих, а еще об обстоятельствах их гибели и места захоронения, сообщает ТАСС.

Фото: vk.com/mil

Вчера сообщалось, что по состоянию на 29 марта более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины самовольно покинули свои воинские части. Сообщается о значительных потерях среди военнослужащих 27-й отдельной бригады (в/ч 3066) и 15-го отдельного батальона (в/ч 3055).

Маргарита Головатенко