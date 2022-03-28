Итоги дня: укрепление рубля, снятие судимости с Серебренникова, сопротивление рублю стран G7
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 28 марта:
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о подготовке ответных визовых мер для недружественных стран. Разрабатываемый проект указа предусматривает ряд ограничений на въезд на территорию российского государства. Облегчен порядок въезда и пребывания в России для граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины. По словам министра, никакой изоляции России нет, страна имеет огромное количество партнеров в Азии, Африке, Латинской Америке: «С Китаем у нас отношения лучшие за всю историю их существования, у нас развивается особое привилегированное партнерство с Индией».
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг России подготовили решения об отмене «ответственности для параллельного импорта продукции по определенной номенклатуре продукции». По задумке антимонопольного ведомства, легализация параллельного импорта в стране позволит повысить предпринимательскую активность. Товары, поставляемые в Россию в рамках параллельного импорта, будут подлежать гарантийному обслуживанию. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Впервые с 1 марта курс доллара на Мосбирже опустился ниже 92 рублей. Курс евро достиг 100,5 рубля. Позже доллар упал ниже 90 рублей, евро — ниже 100 рублей. Еще утром иностранная валюта стала дешеветь в ожидании новостей о ходе переговоров России и Украины. Первые сделки на бирже прошли в диапазоне 92,51—96,5 рубля за доллар, в первую минуту торгов на Мосбирже курс составил 95,115 рубля за доллар.
- В России малому и среднему бизнесу, который выпускает высокотехнологичную и инновационную продукцию, стали доступны льготные кредиты под 3%. Заем можно получить на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств на срок до трех лет. Максимальный размер кредита — 500 млн рублей. На субсидирование таких льготных кредитов из федерального бюджета выделят почти 4 млрд рублей, из них 750 млн направят в этом году, остальные средства — в 2023-м и 2024-м.
- Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки, повысив ставку до 12% и увеличив предельный размер кредита. Так, максимальный размер кредита не должен превышать 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для других регионов страны. Также президент России поручил разработать программу субсидирования процентной ставки по кредитам застройщикам, которые предоставляются в рамках механизма проектного финансирования.
- Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении режиссера Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость. Он отбыл половину условного наказания, выплатил штраф, компенсировал ущерб и не допускал нарушений.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому власти выделят еще более 4 млрд рублей на страховые выплаты медикам за работу с заболевшими COVID-19 пациентами. По итогам прошлого года медработники уже получили выплаты на общую сумму более 22 млрд рублей. Дополнительные средства из резервного фонда страны обеспечат финансирование данной меры поддержки до конца II квартала 2022 года.
- В этом году российские власти дополнительно выделят 120 млрд рублей на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. Средства направят из федерального бюджета. Много это или мало — читайте в материале «Реального времени».
- Северо-Крымский канал полностью заполнен водой впервые за последние восемь лет, заявил заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев. По его словам, дефицита запасов воды на полуострове больше нет. Сейчас водохранилища естественного стока заполнены на 82%, однако из-за ожидаемых больших паводков этот уровень еще повысится.
- Нынешняя обстановка на Украине является одним из следствий кровавой политики США на подавление независимых государств в угоду своим интересам, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, подконтрольная Вашингтону Украина «использовалась для создания угроз всему цивилизованному миру». Сейчас Россия заканчивает сбор доказательств деятельности лабораторий США на Украине, отметил Патрушев: «Весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала «достойным» продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми».
- Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС отозвать предоставленные за инвестиции европейские паспорта у граждан России и Белоруссии, которые находятся в санкционных списках. Кроме того, рекомендовано отменить все имеющиеся схемы получения гражданства за инвестиции («золотые паспорта»), а также провести серьезный контроль за изучением рисков.
- Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны G7 не согласны с требованием России платить за энергоресурсы в рублях. Он увидел в этом решении попытку «расколоть» страны Запада и отметил, что среди них есть «сплоченность и решимость» не допустить такого исхода событий. По словам Хабека, все министры G7 убеждены, что требование об оплате в рублях — это одностороннее нарушение контрактов.
- Отказ стран G7 покупать газ за рубли однозначно приведет к прекращению поставок газа, заявил зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что если европейские страны откажутся платить за российский газ рублями, то топливо бесплатно поставлять точно не будут. Он также допустил, что Россия начнет продавать нефть в Юго-Восточную Азию.
- Роскомнадзор вынес второе письменное предупреждение редакции и учредителю издания «Новая газета» из-за упоминания без надлежащей маркировки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Затем издание объявило о приостановке выпуска газеты на сайте, в сетях и на бумаге — «до окончания «специальной операции на территории Украины».
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь, чтобы поддержать боевой дух бойцов. Также он привез дополнительное техническое снаряжение, провел совещание с командующим 8-й армии и с командирами спецподразделений из Чеченской Республики. В частности, дополнительно подкорректирована и разработана дальнейшая стратегия действий бойцов.
- Власти Казани обсудили весеннюю кампанию по зачислению в детские сады и первые классы школ. Как рассказал начальник Управления образования города Ирек Ризванов, речь идет о почти 40 тысячах детей: в детсады пойдут 18 тысяч детей, 20 тысяч — в школы. Он уточнил, что если до 15 апреля ребенок старше трех лет не получил места в детском саду, то родители могут позвонить по телефонам горячей линии и совместно подобрать учреждение для малыша.
- В России обнулили ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц и других средств размещения. Подписанный президентом страны Владимиром Путиным закон уже вступил в силу. Как отметили в Ростуризме, в стране действовала одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства — она составляла 20%. Обнуление ставки в комплексе с мерами национального проекта по туризму позволит повысить конкурентоспособность туристической отрасли и привлечь в нее новых инвесторов.
- Эффективность уборки снега по Казани составила 55%. Среди причин — превышение нормы выпавших снежных осадков и нехватка рабочих даже для первой смены. В мэрии города признали, что замечания от местных жителей по плохой уборке улиц от снега были получены заслуженно. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В столице Татарстана электропоезд сбил подростка. По предварительным данным, инцидент произошел на 21-м километре перегона «Ометьево — Вахитово» Горьковской железной дороги. Электропоезд сообщением Сосновка — Казань сбил подростка 2004 года рождения. Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, но избежать травмирования не удалось. Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося, также готовится к назначению ряд экспертиз.
- В одном из домов по улице Солнечной в селе Осиново Зеленодольского района Татарстана произошла драка. Установлено, что к двум братьям приехала группа молодых людей. Между ними произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате происшествия в больницу поступило пять человек. Как рассказали в Минздраве республики, двоим пострадавшим медицинская помощь не потребовалась. Еще двоих осмотрели врачи, пациентов отпустили на амбулаторное долечивание. Один человек госпитализирован.
- В России производители хлеба введут мораторий на повышение цен на продукцию. Для этого регионам направили 2,5 млрд рублей из федерального бюджета. Как рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, с помощью субсидий производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта, а также не допустить повышения стоимости до конца года.
- В Набережных Челнах победителем конкурса на должность заместителя руководителя исполкома в части строительства, архитектуры и землепользования стал Айрат Ганиев. Он работает в мэрии города с мая 2017 года. Стаж муниципальной службы составляет шесть лет. До этого должность замруководителя исполкома занимал Ильмир Исхаков.
- Жителей Татарстана ожидает ухудшение погодных условий. Завтра синоптики прогнозируют метели с ухудшением видимости до 500—1000 метров, сильный южный и юго-западный ветер, местами порывами 18—23 м/с. На дорогах может образоваться гололедица, снежная каша. А уже к концу этой недели, 2 апреля, в республике ожидается до +10 градусов. Плюсовые температуры возможны даже ночью — от 0 до +5 градусов.
- В Казани продлили ограничение движения для транспорта на участке улицы Фатыха Амирхана. Ремонт канализационного коллектора продолжается вдоль проезжей части от пересечения с улицы Чистопольской до пересечения с улицей Четаева в сторону проспекта Ямашева. Движение будет ограничено до 17 мая.
- В Лос-Анджелесе в театре «Долби» прошла 94-я церемония вручения «Оскара». Так, лучшей картиной стал фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» режиссера Сиана Хедера. Приз за лучшую режиссуру получила Джейн Кэмпион за картину «Власть пса». А Уилл Смит стал лучшим актером за роль в фильме «Король Ричард». Премию за лучшую женскую роль получила Джессика Честейн за роль в ленте «Глаза Тэмми Фэй».
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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