Следком возбудил уголовное дело после удара по вокзалу Краматорска

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ» против командира бригады ВСУ и иных неустановленных лиц. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Следствие установило, что 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады вооруженных сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных вышестоящих командиров.

Фото: sledcom.ru

Они применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» с кассетным зарядом, произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала города Краматорска ДНР. Погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Не менее 100 человек получили ранения различной степени тяжести.



При этом украинская сторона распространила ложную информацию о том, что удар по городу нанесли российские военнослужащие. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ».



Министерство обороны России ранее опровергло причастность российских войск к ракетной атаке по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Данные заявления являются провокацией и не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что ракеты «Точка-У», обломки которой нашли в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только ВСУ.



Татьяна Леухина