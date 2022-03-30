Минобороны России: Киев хотел использовать беспилотники для распыления смертельно опасных веществ

Фото: скриншот видео Минобороны

Все основные задачи Вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях выполнены

Министерство обороны России рассказало о том, как происходит плановая перегруппировка войск на киевском и черниговском направлениях — о сокращении военной активности там было объявлено вчера после российско-украинских переговоров.

Там сообщили, что на первом этапе специальной военной операции «планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев». Также задачей было нанести вооруженным формированиям киевского режима «такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных сил — на Донбассе». Эти задачи были выполнены, отметили в МО.

Фото: скриншот видео Минобороны

Далее было необходимо создать все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению Донбасса.

— С этой целью проводилось и продолжается постоянное целевое огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет долговременных оборонительных укреплений. Взяты под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов. Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников. Работа по ним продолжается, — подчеркнули в Минобороны.

Таким образом, по данным МО, все основные задачи Вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях выполнены.

На данный момент целью перегруппировки российской армии является активизация действий на приоритетных направлениях — это прежде всего завершение операции по полному освобождению Донбасса.

В течение дня оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины, среди них три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, восемь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и 52 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 323 беспилотных летательных аппарата, 1 767 танков и других боевых бронированных машин, 186 установок реактивных систем залпового огня, 741 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1 657 единиц специальной военной автомобильной техники.

Из-за спецоперации России работы со штаммами возбудителей особо опасных инфекций на Украине прекратились

Минобороны России также сообщило, что нового удалось выяснить в ходе изучения документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. Так, выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия. Их имена не раскрываются, говорится только о том, что это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков, которые напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом.

В МО отмечают, что из-за спецоперации России работы со штаммами возбудителей особо опасных инфекций, которые были заказаны Пентагоном, прекратились.

— Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно опасные вещества. Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации, — отметили в Минобороны и пообещали детально рассказать об этом в ближайшее время на специальном брифинге.

Фото: realnoevremya.ru

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