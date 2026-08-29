Экс-замглавы МВД Татарстана отказали в отсрочке по выселению из изъятого жилья

В суде защита ВИП-ответчика по антикоррупционному иску просила дать три месяца на подбор новой жилплощади и переезд

Накануне Ново-Савиновский райсуд Казани рассмотрел заявления бывшего замглавы МВД Татарстана Владимира Изаака, его супруги, тестя и тещи. Они просили о трехмесячном «моратории» на вступившее в силу решение об изъятии активов на 21,3 млн рублей в доход государства. Суд в отсрочке отказал, — сообщает журналист «Реального времени».

Заявления ответчиков касались двух квартир, где в данный момент, по данным ответчиков, проживают семь человек. Тогда как по иску прокурора РТ Альберта Суяргулова суды двух инстанций посчитали нужным изъять в госказну четыре объекта недвижимости, покупки которых не соответствуют официальным доходам генерала Изаака, его супруги — бывшего следователя и ее родителей.

Решение по иску Ново-Савиновский райсуд вынес еще в сентябре 2025-го, но в силу оно вступило лишь в июле 2026-го. В ближайшее время приставам будут направлены исполнительные листы по трем квартирам и одному машино-месту в Казани.

Какие аргументы в пользу отсрочки представляла защита и почему прокуратура указывала на сознательное ухудшение ответчиками своего имущественного положения — в материале «Реального времени».