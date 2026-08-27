Число погибших при пожаре на Амурском ГКХ увеличилось до 15
В их числе — один гражданин России и 14 иностранцев
Число погибших при пожаре на Амурском ГКХ увеличилось до 15. В их числе — один гражданин России и 14 иностранцев, сообщили в пресс-службе компании.
Все погибшие — сотрудники подрядных организаций. В медицинских учреждениях продолжают лечение 39 человек. 21 пострадавший находится в Свободненской межрайонной больнице и 9 — в Амурской областной клинической больнице. Еще девять человек были доставлены специальным бортом санитарной авиации в Москву.
Возгорание ликвидировано. Предприятие приступило к аварийно-восстановительным мероприятиям. На объектах, не затронутых происшествием, строительно-монтажные и пусконаладочные работы продолжат в штатном режиме.
Пожар на готовящемся к запуску Амурском ГХК вспыхнул во вторник. По предварительной информации, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование комплекса не пострадало.
Вчера сообщалось о семи погибших.
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