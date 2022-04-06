Минобороны о пытках российских военных: «Они копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны»
«Власти западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов»
Министерство обороны России заявило, что киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях — в том числе это произошло сегодня. По данным МО, перечень из 251 военнослужащего в течение суток неоднократно уточнялся и в итоге на последнем этапе список из 38 человек был отвергнут.
— При этом со стороны Российской Федерации подготовка украинских военнопленных по большому списку в количестве 251 военнослужащего была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обмена. Но они, граждане Украины, сегодня не смогут оказаться в своих родных домах, в кругу семьи, в кругу родных и близких, только по вине представителей киевских властей, которым они же и делегировали эту власть, — заявили в МО РФ.
Там отметили, что есть все основания полагать — с военнослужащими Вооруженных сил России, находящимися в плену, не все в порядке.
— Кроме того, достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и все это широко распространяется в сети интернет и средствах массовой информации. Подобные вопиющие факты остаются, к сожалению, без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК, — сообщили в Минобороны.
Западные страны, по данным МО, пытаются помочь украинским властям избежать ответственности за пытки. Об этом свидетельствует заявление Киева в адрес МИД Великобритании о том, что украинская сторона не намерена соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными.
— Такие манипуляции вокруг российских военнослужащих убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов, — подметили в МО.
Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине обратился к ООН, ОБСЕ, Международному Комитету Красного Креста, а также к руководству Германии, Турции и Франции с просьбой обеспечить доступ МККК к российским военнопленным. Если этого не произойдет, Россия собирается созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и потребовать детального отчета об условиях содержания и состоянии здоровья российских военнослужащих.
В Минобороны отметили, что российской стороной созданы условия по обращению с украинскими военнопленными, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции.
— Со всеми пленными обращаются в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками... Обеспечен доступ к военнопленным на территории Российской Федерации представителям средств массовой информации и международных организаций, — заявили в ведомстве.
Украина готовит новые провокации
В очередной раз в Минобороны прокомментировали ситуацию в Буче: «Это бесчеловечное и ужасное преступление киевского режима должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций».
Это не последняя провокация, отметили в МО: уже завершена подготовка к ним в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области.
— Нам достоверно известно, что киевский режим, кроме того, готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения — якобы в результате действий российской армии. С этой целью украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъемку разрушенных зданий и «многочисленных погибших» для передачи западным СМИ. В данной акции участвовали представители западных информационных агентств, руководство осуществлялось военнослужащими 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ. При этом всем участникам постановочных съемок из числа мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США, — отметили в Минобороны.
Россия предупредила страны «цивилизованного Запада» во главе с США: «Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима с подачи и полного одобрения ваших же представителей. Подобный Бучинскому, сценарий, с необоснованными обвинениями в адрес Вооруженных сил России, на этот раз не пройдет».
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