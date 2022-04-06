Минобороны о пытках российских военных: «Они копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны»

Фото: скриншот видео vk.com/mil

«Власти западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов»

Министерство обороны России заявило, что киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях — в том числе это произошло сегодня. По данным МО, перечень из 251 военнослужащего в течение суток неоднократно уточнялся и в итоге на последнем этапе список из 38 человек был отвергнут.

— При этом со стороны Российской Федерации подготовка украинских военнопленных по большому списку в количестве 251 военнослужащего была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обмена. Но они, граждане Украины, сегодня не смогут оказаться в своих родных домах, в кругу семьи, в кругу родных и близких, только по вине представителей киевских властей, которым они же и делегировали эту власть, — заявили в МО РФ.

скриншот видео vk.com/mil

Там отметили, что есть все основания полагать — с военнослужащими Вооруженных сил России, находящимися в плену, не все в порядке.

— Кроме того, достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и все это широко распространяется в сети интернет и средствах массовой информации. Подобные вопиющие факты остаются, к сожалению, без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК, — сообщили в Минобороны.

Западные страны, по данным МО, пытаются помочь украинским властям избежать ответственности за пытки. Об этом свидетельствует заявление Киева в адрес МИД Великобритании о том, что украинская сторона не намерена соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными.

— Такие манипуляции вокруг российских военнослужащих убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов, — подметили в МО.



Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине обратился к ООН, ОБСЕ, Международному Комитету Красного Креста, а также к руководству Германии, Турции и Франции с просьбой обеспечить доступ МККК к российским военнопленным. Если этого не произойдет, Россия собирается созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и потребовать детального отчета об условиях содержания и состоянии здоровья российских военнослужащих.

Фото: Минобороны России

В Минобороны отметили, что российской стороной созданы условия по обращению с украинскими военнопленными, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции.

— Со всеми пленными обращаются в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками... Обеспечен доступ к военнопленным на территории Российской Федерации представителям средств массовой информации и международных организаций, — заявили в ведомстве.

Украина готовит новые провокации

В очередной раз в Минобороны прокомментировали ситуацию в Буче: «Это бесчеловечное и ужасное преступление киевского режима должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций».

Это не последняя провокация, отметили в МО: уже завершена подготовка к ним в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области.

— Нам достоверно известно, что киевский режим, кроме того, готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения — якобы в результате действий российской армии. С этой целью украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъемку разрушенных зданий и «многочисленных погибших» для передачи западным СМИ. В данной акции участвовали представители западных информационных агентств, руководство осуществлялось военнослужащими 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ. При этом всем участникам постановочных съемок из числа мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США, — отметили в Минобороны.

Россия предупредила страны «цивилизованного Запада» во главе с США: «Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима с подачи и полного одобрения ваших же представителей. Подобный Бучинскому, сценарий, с необоснованными обвинениями в адрес Вооруженных сил России, на этот раз не пройдет».



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