В Белгороде произошел пожар на нефтебазе — пострадали два работника

В Белгороде произошел пожар на нефтебазе, пострадали два работника, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.



Он сообщил, что пострадавшим оказали первую помощь, их жизни больше ничего не угрожает. Власти начали расселять жителей трех улиц города в безопасные места, в том числе в спортивном центре «Белгород Арена». После того, как пожар потушат, жители смогут вернуться домой.

На место выехали экстренные службы. Объявлен второй ранг пожара. В ликвидации задействовали порядка 70 человек и 20 единиц техники, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.

Недавно в селе Красный Октябрь в Белгородской области наблюдались взрывы — как сообщал Гладков, по предварительной информации, причиной стал пожар на складе боеприпасов. СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщали, что в военный городок попал снаряд, четверо военнослужащих оказались ранены. Также, по данным источников СМИ, причиной взрывов в Белгородской области, предварительно, мог стать человеческий фактор.

Маргарита Головатенко