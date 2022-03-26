Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации по защите Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации по защите Донбасса.
Так, Федеральный закон «О ветеранах» дополняется позицией: «Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики: с 24 февраля 2022 года».
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
23 марта депутаты Госдумы приняли в трех чтениях закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий.
Закон предусматривает доступ к системе соцзащиты. Он позволит военнослужащим, задействованным в спецоперации, получить право на ежемесячные выплаты, налоговые льготы и другие меры.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым