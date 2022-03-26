Новости общества

11:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации по защите Донбасса

09:55, 26.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации по защите Донбасса
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации по защите Донбасса.

Так, Федеральный закон «О ветеранах» дополняется позицией: «Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики: с 24 февраля 2022 года».

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

23 марта депутаты Госдумы приняли в трех чтениях закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий.

Закон предусматривает доступ к системе соцзащиты. Он позволит военнослужащим, задействованным в спецоперации, получить право на ежемесячные выплаты, налоговые льготы и другие меры.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также