Вспыхнувший после атаки БПЛА пожар полностью уничтожил склад Wildberries в Тамбовской области

Следком возбудил уголовное дело о теракте

Вспыхнувший после атаки БПЛА пожар полностью уничтожил склад Wildberries в Котовске Тамбовской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в своем канале в «Макс».

— После террористической атаки украинских беспилотников на Котовск в ночь на 26 августа пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries, — говорится в публикации.



Число пострадавших выросло до двух: 19-летний парень получил сотрясение мозга, а 49-летняя женщина — перелом пальца. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Жертв и большого количества пострадавших удалось избежать в результате своевременной эвакуации и четкой работе всех служб, подчеркнул Первышов.

По его словам, удар по зданию склада нанесли три беспилотника. 13 дронов были уничтожены силами ПВО, еще три ударных БПЛА сбиты мобильными огневыми группами «БАРС-Тамбов».

Следком возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на логистический центр в Котовске, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.



— По данным следствия, в ночь на 26 августа 2026 года вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по логистическому центру одного из маркетплейсов, расположенному в городе Котовске Тамбовской области. В результате атаки произошло возгорание, есть пострадавшие. На месте происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели использованного вооружения, а также всех обстоятельств преступления, — рассказала она.



Напомним, площадь возгорания на складе Wildberries превышала 100 тыс. кв. м.



Галия Гарифуллина