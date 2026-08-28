Как изменилась жизнь жительницы Казани после выигрыша в лотерею от «Столото»

Ко Дню Республики Татарстан — счастливая история

Фото: предоставлено пресс-службой "Столото"

30 августа Татарстан отмечает День республики. Татарстан часто называют сердцем Поволжья: здесь встречаются Восток и Запад, переплетаются языки, традиции и технологии. Регион известен не только своим культурным многообразием, но и лотерейными победителями. По данным «Столото», с 2021 по 2025 год жители Татарстана выиграли в лотереях 5 908 716 082 рубля. За эти пять лет 90 счастливчиков выиграли от 500 тысяч рублей до 1 миллиона, а 122 жителя региона стали лотерейными миллионерами. В их числе и Диана Терехина* из Казани. В 2023 году девушка выиграла более 3 млн рублей и рассказала, как изменилась ее жизнь после выигрыша.

«Даже забыла, куда положила билеты после покупки»

Диана Терехина в основном участвовала в лотерее «Русское лото». Но однажды по совету коллеги она впервые купила билеты «Жилищной лотереи» и в 573-м тираже выиграла 3 333 333 рубля. Как призналась победительница, ей в жизни часто встречается число 3, из которого и сложилась сумма ее выигрыша.

— Я взяла набор с тремя билетами, в игровых полях которых встречались все 90 чисел. В тот момент у нас шел ремонт в квартире, и во всей этой суете я даже забыла, куда их положила после покупки, — говорит Диана. — Обнаружила билеты случайно через неделю и проверила в мобильном приложении «Столото». Увидеть такой выигрыш было очень неожиданно и приятно!

После получения призовых средств в установленный законодательством срок часть денег Диана с супругом потратили на косметический ремонт ванной комнаты.

— Я выбирала плитку, муж ее клал. Ванна получилась как хотели: светлая и с голубыми оттенками, — с улыбкой говорит Диана.

Также на выигрыш семья купила новую машину отечественного производства.

— Главными критериями при выборе автомобиля были надежность и простота в обслуживании, — делится супруг Дианы, Дмитрий.

предоставлено пресс-службой "Столото"

«Я стала больше замечать, что мне везет»



До выигрыша Диана долго мечтала о поездке в Стамбул. На оставшиеся средства ее желание исполнилось, и вместе с супругом и дочерью они отправились в долгожданную поездку.

— Втроем с ребенком гуляли по историческим местам, вдоль Босфора, посещали дворцы, парки, гладили бесчисленное количество кошек, которыми славится этот город. Это был незабываемый отпуск, — делится счастливица.

Диана работает аналитиком в сфере энергетики, а дома в свободное время готовит различные блюда, турецкая кухня — любимая кухня всех домочадцев. Также в выходные семья катается на велосипедах и смотрит фильмы. Кроме этого, Диана занимается силовыми тренировками в спортзале и вышивает крестиком.

— Моя жизнь после выигрыша изменилась в лучшую сторону. Я стала больше замечать, что мне везет. Теперь я знаю — стоит сделать лишь шаг, например купить лотерейный билет, и можно стать миллионером, — говорит победительница.

* Фото публикуется с разрешения победительницы.

«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №2 («Жилищная лотерея»), срок проведения лотереи до 31.12.2044. Подробности о лотерее — на stoloto.ru или по тел. 8 900 555 00 55.

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