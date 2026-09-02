Разорвал протокол — помешал следствию: в Татарстане отдали под суд адвоката

В создании помех работе следователя обвинили профессионального защитника из Набережных Челнов

Сегодня Следком по Татарстану сообщил о завершении следствия по делу 51-летнего адвоката из Набережных Челнов. Его обвиняют в создании помех правосудию и производству предварительного расследования в связи с уничтожением процессуального документа (ч.2 ст. 294 УК РФ), уточнили «Реальному времени» в пресс-службе силового ведомства.

По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый по договору осуществлял защиту фигуранта уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей и присутствовал на его допросе. После допроса под этим документом подписались и фигурант дела, и его защитник, однако до передачи этого документа следователю, адвокат порвал протокол.

По данным «Реального времени», речь идет об адвокате Камалиеве, и описанная в фабуле обвинения история происходила на допросе, который по поручению следователя проводил оперативник — в рамках расследования масштабного дела «обнальщиков».

Санкции состава УК, по которому обвиняют челнинского защитника, предусматривают наказание в виде штрафа, обязательных работ до 480 часов либо ареста сроком до 6 месяцев.

В какой суд направлено дело против защитника, Следком не уточняет.