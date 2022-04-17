ВС России предложили боевикам, блокированным в Мариуполе, сложить оружие

Фото: скриншот видео Минобороны России

Содержание переговоров боевиков нацформирований и наемников, заблокированных в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь», свидетельствует об их безвыходном положении, они находятся практически без воды и еды. Об это заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцев.

По информации военного ведомства, они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен. Те, в свою очередь, запрещают это делать.

Фото: скриншот видео Минобороны России

ВС РФ предлагают боевикам, блокированным в Мариуполе, сложить оружие с 06:00 мск 17 апреля, гарантируют сохранение жизни, пишет ТАСС.

На этой неделе официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Мариуполе в плен добровольно сдались 1 026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сдавшихся — 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. Также ударами авиации и артиллерии ВС РФ была сорвана попытка украинских националистов вырваться из Мариуполя. Авиация ВС РФ сорвала попытку до 100 украинских военнослужащих на бронетехнике с боем прорваться с завода в Мариуполе.



Татьяна Леухина