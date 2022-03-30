Минобороны России: власти Украины использовали синагогу в Умани как пункт сбора и переправки оружия и нацистов

Фото: скриншот видео Минобороны России

«Зафиксировано формирование на территории си­нагоги двух колонн с националистами»

Министерство обороны России предоставило традиционный отчет о ходе специальной военной операции на Украине. В ведомстве сообщили, что украинские власти использовали синагогу в Умани в качестве пункта сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях.

— Сегодня мы представляем полученные от одного из членов еврейской общины Умани доказательства использования режимом [президента Украины Владимира] Зеленского для этих целей здания новой городской синагоги, расположенной в Шоссейном переулке, дом 1. На сделанных 21 марта, то есть на следующий день после выступления Зеленского в Кнессете, фотографиях зафиксировано формирование на территории си­нагоги двух колонн с националистами, — рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он напомнил, что 20 марта Зеленский выступил с видеообращением к израильскому Кнессету, в ходе которого обвинил Россию в якобы ударах по городу Умань Черкасской области Украины.

— Для усиления драматического эффекта Зеленский заявил, цитирую, что «это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества», — обратил внимание Конашенков.

Скриншот видео Минобороны России

В Минобороны в очередной раз напомнили, что российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам.

— Именно киевский режим, в нарушение международного гуманитарного права и просто норм морали, использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях, — подчеркнул Конашенков.

В Минобороны России обратили внимание, что националисты сначала загрузили в кузова самосвалов имущество, оружие и боеприпасы, хранившиеся в синагоге, а затем замаскировали груз мешками со строительным мусором. Кроме того, националистов и иностранных наемников перевозят с запада Украины на автобусах, имеющих раскраску школьных автобусов со знаком «Дети». Это подтверждают полученные Министерством обороны России кадры, пишет ТАСС.

Скриншот видео Минобороны России

— Таким образом, объект иудейского культа в Умани намеренно используется киевским националистическим режимом в военных целях, чтобы в случае огневого воздей­ствия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию, — констатировали в Минобороны России.

Уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и склады горячего

Также в Министерстве обороны России проинформировали об уничтожении оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» двух крупных складов ракетно-артиллерийского вооружения в селе Каменка Донецкой области Украины.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ликвидированы крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий. С них поставлялось топливо для бронетехники украинских войск на Донбассе.

За минувшие сутки средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил уничтожены десять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск, Горловка, Луганск и Рубежное. В районе села Тумень Ровенской области Украины вблизи украинско-белорусской границы в воздушном бою сбит Су-24 ВВС Украины.

«Реальное время» продолжает следить за ходом специальной военной операции России на Украине. Вся важная и проверенная информация — в сюжете интернет-газеты.