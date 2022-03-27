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Глава ЛНР Пасечник: референдум о вхождении в состав России может пройти в ближайшее время

11:47, 27.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Глава ЛНР Пасечник: референдум о вхождении в состав России может пройти в ближайшее время
Фото: kremlin.ru

Референдум о вхождении Донбасса в состав России может пройти в ближайшее время, заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник:

— Народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение. Я почему-то уверен, что это именно так и будет, — сказал он.

По его словам, референдум может состояться в ЛНР, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, референдум о независимости республик Донбасса состоялся в 2014 году после госпереворота в Киеве.

Маргарита Головатенко
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