Глава ЛНР Пасечник: референдум о вхождении в состав России может пройти в ближайшее время

Референдум о вхождении Донбасса в состав России может пройти в ближайшее время, заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник:

— Народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение. Я почему-то уверен, что это именно так и будет, — сказал он.



По его словам, референдум может состояться в ЛНР, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, референдум о независимости республик Донбасса состоялся в 2014 году после госпереворота в Киеве.

Маргарита Головатенко