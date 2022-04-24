Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела мирных жителей возле торгового центра в Мариуполе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Действия украинских силовиков квалифицируются по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), — говорится в заявлении Следкома.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Инцидент произошел накануне. По данным ведомства, минометный обстрел был произведен из тяжелого артиллерийского вооружения. Атаке подверглись жители города, которые собрались около торгового центра «Порт-Сити» на бульваре Шевченко для эвакуации. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, передает ТАСС.

По данным Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), украинские националисты в результате обстрела граждан возле ТЦ «Порт-Сити» сорвали эвакуацию населения. Огонь был открыт с территории завода «Азовсталь».

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Диана Жиленкова