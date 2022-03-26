Песков прокомментировал очередное резкое высказывание Байдена в адрес Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина, сделанные им сегодня. Об этом сообщает ТАСС.

Посещая пункт приема беженцев с Украины в Польше, Байден, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, что он думает о Путине, назвал того мясником. Песков в ответ на это заявил, что новые оскорбления от Байдена в адрес российского лидера еще больше сужают окно возможностей для налаживания отношений России и США. Он добавил, что государственный лидер должен сохранять трезвость.

— Странно слышать обвинения в адрес Путина от Байдена, который призывал бомбить Югославию и убивать людей, — заявил пресс-секретарь российского президента.

Фото: kremlin.ru

16 марта Байден назвал Путина военным преступником. Сначала он ответил на соответствующий вопрос журналистов отрицательно, но затем вышел из комнаты, вернулся, уточнил вопрос и заменил свой ответ на утвердительный. Песков затем прокомментировал слова президента США: «Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире».



Дарья Акимова