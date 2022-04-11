В северных районах Крыма объявили желтый уровень террористической опасности
В нескольких городах и районах на севере Крыма объявили желтый уровень террористической опасности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Желтый уровень террористической опасности вводится на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов, передает «РИА Новости».
Ожидается, что режим будет действовать до 15 суток, до 26 апреля. Аксенов отметил, что мера носит исключительно профилактический характер.
До этого желтый уровень террористический опасности ввели в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края. Этот режим начал действовать в Белгородской и Брянской областях, а также в Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области. Это связано с проведением спецоперации России на Украине.
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