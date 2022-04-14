В Белгородской области сообщили об обстреле села Журавлевка со стороны Украины

Село Журавлевка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Оказались повреждены жилые дома, социальные объекты. Информации о жертвах и пострадавших нет. В этом селе уже ранее объявили режим ЧС, людей вывезли за его пределы, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Гладков сообщал об обстреле села Сподарюшино со стороны Украины. Жертв и пострадавших со стороны мирного населения нет.



Вчера Минобороны России пригрозило ударами по центрам принятия решений на Украине, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и атаки территории РФ.



Татьяна Леухина