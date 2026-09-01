Татарстан вошел в топ регионов по мошенническим звонкам детям

Пик мошеннических звонков в Татарстане приходится на четверг, 11 часов

Фото: Динар Фатыхов

Статистические данные показывают, что за первое полугодие 2026 года российские дети получили около 92,6 млн нежелательных звонков. Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшим количеством зафиксированных мошеннических вызовов. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Телефонные звонки остаются основным способом воздействия на несовершеннолетних (43% всех случаев). Пик мошеннических звонков в Татарстане приходится на четверг, 11 часов дня — время, когда дети часто остаются без присмотра родителей.

Возрастная статистика демонстрирует распределение по группам: 43% случаев приходится на детей 11—14 лет, 37% — на подростков 15—17 лет, 21% — на детей 6—10 лет.

Методы манипуляции включают предложения бесплатной игровой валюты, попытки манипулирования через «спасение родителей» и «спасение себя», а также предложения нелегального заработка. В каждом десятом случае игровой атаки дети доходят до оформления кредитов на родителей.

Классические схемы мошенничества также активно используются: злоумышленники представляются сотрудниками операторов связи (20% случаев), представителями госорганов (16%), социальных служб (14%), предлагают дополнительный доход (14%) и выдают себя за представителей почты и маркетплейсов (9%).

Ранее «Реальное время» рассказывало, что в Татарстане началась работа над законопроектом о запрете продажи вейпов.

Дмитрий Зайцев