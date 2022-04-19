Минобороны России: мирные жители в подземельях «Азовстали» — фейк

Информацию опровергают и в ДНР

«Сейчас националисты из «Азова» планируют устроить очередную провокацию»

Министерство обороны России опровергло информацию командира националистического полка «Азов» Дениса Прокопенко о том, что тысячи гражданских с детьми находятся в убежищах завода «Азовсталь» в Мариуполе, а для их спасения нужно организовать гумкоридор.

В качестве якобы доказательства были сняты два видео: отдельно с Прокопенко и отдельно с гражданскими. При этом нет никаких объяснений тому, что командир «Азова» не снялся на фоне большого количества мирных жителей. Также различаются мелкие детали, типа цвета стен: в убежище «Азовстали» они имеют синюю окраску, а не зеленую.

На кадрах женщины и дети рассказывают достаточно много деталей, но не упоминают о том, что находятся на «Азовстали» — то есть они могут быть сняты в любом бомбоубежище Мариуполя, отметили в МО. Сам бункер и количество людей в нем явно не соответствует тем масштабам, о которых говорит Прокопенко: в нем около 100 человек, а не 1000, то есть он вполне может быть под жилым домом, но явно не под огромным заводом.

Также указывается и на то, что девушке из видео подсказывают, что надо говорить. А гумкоридор, о котором просят жители, открывался неоднократно, в том числе и с территории «Азовстали».

— По всей видимости, видео с гражданскими людьми записывалось отдельно, но раньше нигде не публиковалось. Сейчас националисты из «Азова» планируют устроить очередную провокацию, обвинив российских военных в уничтожении мирных жителей, — отметили в МО.

«Для них это будет предлог, чтобы прекратился обстрел территории»

О том, что информация о наличии гражданских на «Азовстали» не подтверждается, еще 4 апреля сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. А сегодня представитель народный милиции ДНР Эдуард Басурин вновь назвал ее фейком.



— На данный момент там (на «Азовстали», — прим. ред.) гражданского населения нету. Поэтому любой вброс, который помог бы им (украинским военным, — прим. ред.) выжить, они будут использовать всегда... Для них это будет предлог, чтобы прекратился обстрел территории и никто не штурмовал данный объект, — цитирует его «РИА Новости».

Фото: vk.com/dnr_online_su

По его словам, специальные группы уже приступили к штурму территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Ночью 17 апреля Минобороны России опубликовало срочное заявление, сообщив о «катастрофическом положении» на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Боевики националистических формирований и иностранные наемники, заблокированные там, настойчиво требовали от официальных властей Киева «разрешения сложить оружие и сдаться в плен», свидетельствовали данные радиопереговоров. Однако им «в категоричной форме» запрещали это делать, угрожая расстрелами по условиям «военного времени». В связи с этим боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 6.00 (мск) 17 апреля 2022 года предложили «прекратить любые боевые действия и сложить оружие». В таком случае им гарантировали сохранение жизни.

Однако утром 18 апреля стало известно, что Киев запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам «Азова» на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наемников. По имеющейся информации, на территории «Азовстали» окружены до 400 наемников из стран Европы и из Канады.

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