«Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела»: Путин запретил штурм «Азовстали»

«На средних этажах и в подвалах собирали всех жителей, превращая их в живой щит»

Мариуполь освобожден, а остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь». О состоянии города и ходе спецоперации там министр обороны Сергей Шойгу сегодня доложил президенту России Владимиру Путину.

На момент окружения завода, напомнил Шойгу, там было 8 100 человек. В ходе освобождения города более 4 тысяч уничтожены, 1478 сдались в плен. Оставшиеся более 2 тысяч заблокированы в промзоне завода «Азовсталь». В город стянули тяжелое вооружение — танки, РСЗО «Смерч», «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, ракетные комплексы «Точка-У». Шойгу отметил — у этих ракет дальность составляет 120 километров , а российский Таганрог — 94 километра от Мариуполя.

— Оказывая сопротивление, националисты практически все жилые дома превращали в долговременные огневые точки. На первых этажах устанавливалась бронетехника и артиллерия, а на верхних этажах — снайперы. Отдельные отряды — с ПТУРами. На средних этажах и в подвалах собирали всех жителей, превращая их в живой щит. Удерживались и на средних этажах, и в подвалах. Это фактически было в каждом доме. Отступая, украинская армия, националистические батальоны в Мариуполе, как и в других украинских городах, прикрывались гражданским населением. Здесь у нас немало случаев, когда, отходя, чтобы укрыть свой отход, во всяком случае, у нас зафиксированы четыре таких случая, прикрывая свой отход, они выгоняли из подвалов людей, — заявил Шойгу.



Фото: kremlin.ru

Министр обороны напомнил о работе гуманитарных коридоров. Всего удалось из Мариуполя эвакуировать 142 711 мирных граждан. Есть гумкоридоры и для мирных жителей, которые могут находиться на «Азовстали»: «Но другие мирные граждане, больше 100 человек, смогли выехать. В течение этих дней это, пожалуй, большая работа, которую мы проводили со всеми международными организациями».

— В настоящее время обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни. Что касается тех, кто скрылся на заводе «Азовсталь» и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка трех-четырех дней для того, чтобы завершить и эту работу в «Азовстали», — подчеркнул Шойгу.

«Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей»

Однако Путин заявил, что считает предлагаемый штурм промышленной зоны нецелесообразным, и приказал его отменить.

— Это тот случай, когда мы должны думать — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь, — заявил Путин.



Он назвал успехом завершение работы по освобождению Мариуполя:

— Передайте слова благодарности в войска. Представьте, пожалуйста, предложения по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам. Ясно, что в таких случаях по-другому не бывает, это разные награды, но я хочу, чтобы они все знали: в нашем понимании они все герои, в понимании всей России. Они все герои.

Фото: kremlin.ru

Президент России заявил, что нужно обеспечить все социальные гарантии и подумать над новыми.

— А в отдельных случаях подумать и об увековечивании памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей на Донбассе и для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны. Эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили, — заявил Путин.

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