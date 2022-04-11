Российские военные ликвидировали одного из руководителей «Правого сектора»*

Фото: скриншот видео Минобороны России

Министерство обороны РФ сообщило, что российский спецназ ликвидировал одного из руководителей «добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Тараса Бобанича. Об этом информирует «РИА Новости».

Уточняется, что его удалось ликвидировать в 5 километрах южнее города Изюма. В ведомстве отметили, что с 2014-го Бобанич участвовал в киевской карательной операции в Донбассе и лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения, он виновен в сотнях смертей мирных жителей ДНР и ЛНР, в том числе детей.

Вчера ракетами «Калибр» на южной окраине Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300. Она была поставлена Киеву одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил. Также в районе Успеновки уничтожили радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Правый сектор» — организация признана экстремистской 17 ноября 2014 года решением Верховного суда РФ, ее деятельность запрещена в РФ.



Максим Кокунин