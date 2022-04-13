Минобороны сообщило об освобождении морского торгового порта Мариуполя

Морской торговый порт Мариуполя полностью освободили от боевиков «Азова». Об этом заявили в Минобороны России.

Военные освободили всех заложников, которых «азовцы» удерживали на судах, в том числе иностранных. Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова» блокировали и лишили возможности вырваться из окружения, передает «РИА Новости».

Утром официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Мариуполе в плен добровольно сдались 1 026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сдавшихся — 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. Также вчера ударами авиации и артиллерии ВС РФ была сорвана попытка украинских националистов вырваться из Мариуполя. Авиация ВС РФ сорвала попытку до 100 украинских военнослужащих на бронетехнике с боем прорваться с завода в Мариуполе.



Татьяна Леухина