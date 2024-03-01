В России заработал сайт кадровой программы «Время героев»

Официальный сайт новой кадровой программы «Время героев» начал свою работу. Доступ к порталу открыли в 18.00.

Посетители могут зайти в разделы «Новости», «Этапы», «Порядок отбора» и «Поддержка участников».

Программу накануне анонсировал президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. Она разработана для участников и ветеранов специальной военной операции.

— Эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты — Высшая школа государственного управления, которую называют «Школой губернаторов», а также конкурс «Лидеры России». Их выпускники выходят на высокие позиции во многих сферах, даже становятся министрами, главами регионов. Участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. Главное, это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что умеют вести за собой товарищей, — подчеркнул глава государства.

Задачей программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, вопросам личного развития, командной работе.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».