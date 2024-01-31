Украинский беспилотник уничтожили над Псковской областью
В Минобороны России рассказали о попытке ВСУ ночью атаковать территорию страны с помощью дрона. Его обнаружили над территорией Псковской области.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Днем ранее силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Навлинского района Брянской области. В результате атаки никто не пострадал.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым