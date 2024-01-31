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Украинский беспилотник уничтожили над Псковской областью

07:58, 31.01.2024 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Украинский беспилотник уничтожили над Псковской областью
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Минобороны России рассказали о попытке ВСУ ночью атаковать территорию страны с помощью дрона. Его обнаружили над территорией Псковской области.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Днем ранее силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Навлинского района Брянской области. В результате атаки никто не пострадал.

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Айрат Назипов
Происшествия
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