Российские силы ПВО сбили над Крымом десять украинских авиационных ракет

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня вечером российские силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск с применением авиационных управляемых ракет по территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

— Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом, — говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о возможных разрушениях и пострадавших на момент публикации материала не поступала.



realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Сегодня в Минобороны России рассказали, что иностранные государства поставили Украине около 1,6 тыс. единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, более 5 220 единиц бронетанкового вооружения, а также около 23 тыс. беспилотников.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова