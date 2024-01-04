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Российские силы ПВО сбили над Крымом десять украинских авиационных ракет

18:12, 04.01.2024 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российские силы ПВО сбили над Крымом десять украинских авиационных ракет
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня вечером российские силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск с применением авиационных управляемых ракет по территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

— Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом, — говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о возможных разрушениях и пострадавших на момент публикации материала не поступала.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Сегодня в Минобороны России рассказали, что иностранные государства поставили Украине около 1,6 тыс. единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, более 5 220 единиц бронетанкового вооружения, а также около 23 тыс. беспилотников.

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Илина Хакимова
Происшествия
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