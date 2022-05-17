МИД России: переговоры не продолжаются — Украина фактически вышла из процесса

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Киев не отвечает на предложения Москвы

Продолжавшиеся всего на несколько дней меньше, чем сама специальная военная операция, переговоры делегаций России и Украины фактически остановились. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

— Переговоры не продолжаются. Украина фактически вышла из переговорного процесса, — заявил сегодня замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

По его словам, Россия так и не получила от Киева ответ на предложенный Москвой проект договора, пишет ТАСС. И это спустя месяц.

Фото: МИД России

Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказывала, что предложение по мирному соглашению Киеву направили 15 апреля. Она обратила внимание, что Москва «никогда не исповедовала отказ от переговоров».



О молчании Киева говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что процесс достижения договоренностей «застопорился» из-за того, что делегация Киева так и не отреагировала на переданные Москвой предложения. Лавров обратил внимание, что документ составлялся с учетом поступивших от украинской стороны комментариев.



«Свободу маневра» регулировали США и Великобритания

По поводу российско-украинских переговоров сегодня высказался и глава российского МИД Сергей Лавров. Однако он об их завершении ничего не говорил, зато рассказал, как Киев все это время был марионеткой для Запада.

— Явно это было сигналом, что украинская самодеятельность, может быть, которая проявилась в передаче нам приемлемых принципов [на переговорах в Cтамбуле] достижения договоренностей, не была поддержана на Западе. И у нас есть по разным каналам поступающая информация, что «ведут» украинских переговорщиков и регулируют их свободу маневра Вашингтон и Лондон особенно, — цитирует заявление Лаврова «РИА Новости».

По его мнению, Украина — расходный материал для Запада в «гибридной тотальной войне», которую тот ведет против России. Он напомнил, как за границей заявляют, что они не могут «позволить России победить, Россия должна потерпеть поражение».

Фото: mid.ru

Лавров напомнил, что 25 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ остановить продвижение войск на Украине в связи с ожидавшимися переговорами с Киевом. Но тот навстречу не пошел.

— Но украинская сторона в свойственной себе непорядочной манере не ответила взаимностью и продолжала боевые действия. Поэтому все последующие раунды наши военнослужащие вместе с ополченцами Донецка и Луганска не прекращали осуществление операции, — рассказал дипломат.

Министр иностранных дел России напомнил о прорыве на переговорах в Стамбуле. Однако после них ситуация в гору уже не пошла.

— Стали переводить эти принципы на язык договоров, на юридический язык, но буквально через день украинская сторона отыграла назад, — заявил Лавров.

Шаг назад Киев сделал после провокации в Буче — в начале прошлого месяца в интернете распространились фото и видео, свидетельствующие якобы о причастности российских военнослужащих к массовым убийствам. Это сразу же опровергли в Минобороны РФ, заявив, что фейк распространился спустя пару дней после того, как Вооруженные силы России покинули город, а 31 марта «мэр города Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

— Явно это было сигналом о том, что украинская самодеятельность, может быть, которая проявилась в передаче нам приемлемых принципов достижения договоренностей, не была поддержана на Западе, — убежден Лавров.

Почти три месяца усилий

Напомним, о начале специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, а уже 28 февраля состоялся первый очный раунд переговоров Москвы и Киева. Местом проведения выбрали Белоруссию.

Первый очный раунд, как и последующие, успехом не увенчался. Длился он пять часов. Как рассказывал по его итогам глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, за это время стороны «подробно прошли все пункты повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, и, самое главное, договорились продолжить переговорный процесс». После первого раунда стороны отправились в свои страны, чтобы проконсультироваться по всем переговорным позициям с руководством.

Первая встреча делегаций Москвы и Киева. Фото: посольство России в Белоруссии

Второй очный раунд состоялся 3 марта. По его итогам высказался член российской делегации, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он заявил, что для достижения договоренностей понадобится провести еще несколько раундов.

Спустя еще пару дней, 7 марта, в той же самой Белоруссии прошел третий очный раунд переговоров. По его итогам член украинской делегации, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что появились позитивные подвижки по вопросу гуманитарных коридоров. После этого на три недели стороны перешли на онлайн-формат общения.

Последний очный раунд состоялся 29 марта в Стамбуле. Он, пожалуй, стал самым прогрессивным. Мединский заявил, что переговоры прошли конструктивно, и рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.



По итогам переговоров Россия решила кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях в связи с подготовкой договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также предоставлении ей гарантий безопасности.

— Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны будут созданы условия для дальнейшей нормальной работы, — объяснил замминистра обороны России Александр Фомин.

Фото: скриншот трансляции

После Стамбула встречи вновь перешли в онлайн-формат. В итоге они, как выражался Сергей Лавров, застопорились. Об отходе Киева от стамбульских договоренностей говорил и президент страны Владимир Путин.

Напомним, Владимир Путин уже неоднократно говорил, что Россия всегда готова к диалогу с Украиной, открыта для переговоров. По его словам, урегулирование ситуации возможно при трех условиях: первое — при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, второе — при признании российского суверенитета над Крымом, третье — с учетом решения задач по демилитаризации и денацификации Украины и обеспечению ее нейтрального статуса.