Российские системы ПВО сбили 9 украинских ракет РСЗО «Ольха»
Дежурные средства ПВО уничтожили девять украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Все снаряда сбили в небе над Белгородской областью.
Как сообщили в Минобороны России, первые четыре ракеты ВСУ запустили в районе 12.00. Спустя час они повторили попытку атаки.
Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате инцидента пострадал один человек — у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Пострадавший госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.
Первую массовую атаку на Белгород Украина провела 30 декабря. Число жертв атаки превысило 24 человека. Более 100 пострадавших остаются в больницах города. 31 декабря Украина выпустила 194 снаряда по Белгородской области.
31 декабря российские войска нанесли удары по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове в ответ на террористический акт ВСУ с использованием реактивных систем залпового огня по Белгороду.
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