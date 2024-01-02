Российские системы ПВО сбили 9 украинских ракет РСЗО «Ольха»

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Дежурные средства ПВО уничтожили девять украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Все снаряда сбили в небе над Белгородской областью.

Как сообщили в Минобороны России, первые четыре ракеты ВСУ запустили в районе 12.00. Спустя час они повторили попытку атаки.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате инцидента пострадал один человек — у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Пострадавший госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первую массовую атаку на Белгород Украина провела 30 декабря. Число жертв атаки превысило 24 человека. Более 100 пострадавших остаются в больницах города. 31 декабря Украина выпустила 194 снаряда по Белгородской области.



31 декабря российские войска нанесли удары по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове в ответ на террористический акт ВСУ с использованием реактивных систем залпового огня по Белгороду.

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Айрат Назипов