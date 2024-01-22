Председатель СК России поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке

Председатель Следственного комитета России поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Глава СК России поручил в рамках расследования установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в рамках расследования уголовного дела, действиям каждого из причастных к обстрелу будет дана правовая оценка.

Также в пресс-службе СКР заявили, что следователи будут расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР. Как уточняется, в Куйбышевском районе Донецка на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на сетях теплоснабжения, был сброшен боеприпас. Ранен экскаваторщик.

ВСУ обстреляли рынок в Донецке вчера утром. Снаряды упали в жилом микрорайоне Текстильщик, где расположены торговые ряды. Погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.



Удар по Донецку станет одной из тем обсуждения на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности ООН сегодня. Правительство ДНР объявило 22 января днем траура.



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Илина Хакимова