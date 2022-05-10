Минобороны России: бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный закончилась катастрофой

«Авантюра закончилась для Украины катастрофой»

Министерство обороны России докладывая о ходе специальной военной операции на Украине рассказало новые подробности провокации киевского режима по захвату острова Змеиный в Черном море. Ее в ведомстве назвали «бессмысленной с военной точки зрения».

По данным Минобороны России, у острова Змеиный российские средства противовоздушной обороны днем 10 мая уничтожил еще один украинский беспилотник «Байрактар-ТБ2». В общей сложности за последние трое суток киевский режим потерял 30 военных беспилотных летательных аппаратов. Из них девять — ударные «Байрактар-ТБ2».

— Все беспилотные аппараты были задействованы в провалившейся «пиар-акции» киевского режима по захвату в канун 9 Мая, праздника Победы в Великой Отечественной войне, острова Змеиный, — уточнил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



Сегодня российские военнослужащие обнаружили на берегу острова еще три тела украинских диверсантов, которых прибило с моря. В общей сложности на Змеином в результате провала операции Киева остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов, сообщили в Минобороны РФ.

При попытке захвата острова Змеиный киевский режим также лишился трех бомбардировщиков Су-24, истребителя Су-27. ВСУ потеряли десять вертолетов, в том числе три сбитых в воздухе Ми-8 с десантом на борту и Ми-24. Еще шесть Ми-8 и Ми-24, задействованных в операции, уничтожены на земле около города Арциз в Одесской области. В море ликвидированы три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту, пишет ТАСС.

— Таким образом, данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов, — подытожил Конашенков.

Провокацию готовили по поручению Зеленского с участие советников из США и Великобритании

О срыве крупной провокации киевского режима по захвату острова Змеиный Минобороны России впервые рассказало 9 мая. Ее подготовкой, по данным ведомства, занимался украинский генштаб при непосредственном участии американских и британских советников. Указание организовать провокацию поступило непосредственно от президента Украины Владимира Зеленского.



В ведомстве указывали, что Змеиный имеет важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря. На нем пытался высадиться воздушный и морской десант ВСУ, но итогом «отчаянных попыток» стало то, что украинская сторона понесла «большие потери».

Фото: ru.wikipedia.org

По подсчетам Минобороны России на вечер 9 мая, за период отражения атак в районе Змеиного в воздухе сбиты четыре украинских самолета — три Су-24 и один Су-27, а также три вертолета Ми-8 с десантом на борту и Ми-24. Сбитыми насчитали 29 украинских беспилотников. В их числе восемь ударных «Байрактар ТБ-2», половина из которых сбиты днем 9 мая.



— В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих, — рассказал накануне генерал-майор Игорь Конашенков.

Он же добавил, что при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины.



«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

