За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов

За сутки населенные пункты Белгородской области были атакованы более чем 40 снарядами и несколькими бесилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено два минометных и восемь артиллерийских снарядов, также в селе противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Журавлевка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Село Устинка атаковано с помощью четырех дронов-камикадзе. Также в Устинке с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства. В данных населенных пунктах обошлось без последствий, — написал он в своем telegram канале.



В Валуйском округе над селом Новопетровка были уничтожены три БПЛА. В селе Логачевка средствами радиоэлектронной борьбы посадили беспилотник. В селе Козинка было зафиксировано 13 прилетов.

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Галия Гарифуллина