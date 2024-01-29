Новости происшествий

08:54 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

07:22, 29.01.2024 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация

ВСУ снова попытались атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника. Ночью его заметили в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны страны.

Дрон уничтожили дежурные средства ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Накануне над Унечским районом в Брянской области силы ПВО также поразили украинский беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также