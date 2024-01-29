Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

ВСУ снова попытались атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника. Ночью его заметили в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны страны.

Дрон уничтожили дежурные средства ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Накануне над Унечским районом в Брянской области силы ПВО также поразили украинский беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал.

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