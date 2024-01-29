Российские войска освободили Табаевку

За прошедшие сутки подразделениям Западной группировки российских войск удалось освободить населенный пункт Табаевка, который расположен в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области войска отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Потери украинских войск составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

За этот период российские войска поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живую силу и военную технику в 109 районах.

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Иван Иванов