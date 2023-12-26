ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных об объектах Минобороны

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

ФСБ задержала уроженца Московской области, которого подозревают в передаче украинской националистической организации данных о дислокации объектов Минобороны России, сообщили ТАСС в ФСБ.



Оперативно-разыскные мероприятия проводились УФСБ России по Чувашии совместно с управлением «К» 4-й службы ФСБ России. В отношении мужчины 1999 года рождения возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена).

По версии следствия, фигурант — один из сторонников украинских националистических организаций, передававший им сведения о дислокации объектов Министерства обороны России и промышленных предприятий в Московской и Калужской областях. Расследование уголовного дела продолжается.

Установлено, что фигурант в течение 2023 года перечислял деньги вооруженным формированиям Украины.

В России с начала 2023 года предотвратили 228 террористических преступлений, 146 из них — теракты.

В декабре начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова объявили в розыск в России.



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Маргарита Головатенко