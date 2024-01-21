Число погибших при обстреле ВСУ рынка в Донецке возросло до 25

Число погибших при обстреле ВСУ рынка в Кировском районе Донецка возросло до 25. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В результате обстрела ранения получили 20 человек. Двое детей находятся в состоянии средней тяжести.

— Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. Трое из пострадавших, к сожалению, не выжили, — сообщил глава региона.

По словам Пушилина, ВСУ нанесли по кварталу комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

ВСУ обстреляли рынок этим утром. Снаряды упали в жилом микрорайоне Текстильщик, где расположены торговые ряды. Изначально сообщалось о не менее 13 погибших.



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