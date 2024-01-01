Украинские войска выпустили по ДНР более 20 снарядов

Войска Украины выпустили 21 снаряд калибра 155 миллиметров по Горловке, Ясиноватскому району и Донецку, сообщает представительство ДНР.



— Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины, — прим. ред.) по направлениям: в 04:40 (совпадает с мск) — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров <...>, в 04:45 — населенный пункт Карловка — г. Донецк (Киевский район), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров <...>, в 09.35 — населенный пункт Карловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, — сказано в сообщении.

Сегодня около 17:40 над территорией Ростовской области средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА.

На днях был атакован Белгород. Изначально сообщалось, что из-за обстрела погибли девять взрослых и один ребенок, пострадали 45 человек, из них — четыре ребенка. Число жертв превысило 24 человека. Более 100 пострадавших остаются в больницах города.

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Маргарита Головатенко