Талия Минуллина: «90% инвестиций пришлось на 10 районов — меня это очень пугает»

Районных служащих обучают работе с инвесторами, внушая мысль, что «каждый сидит на потенциальном золотом руднике»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани стартовал первый модуль образовательной программы для муниципальных инвестиционных уполномоченных Татарстана. Обучение направлено на повышение эффективности работы с инвесторами на местах. Сейчас, по данным АИР РТ, в республике наблюдается острый дисбаланс в распределении инвестиций — порядка 90% частных вложений сконцентрированы всего в 10 районах. Глава агентства Талия Минуллина называет эту ситуацию тревожной и подчеркивает необходимость перехода муниципалитетов к проактивной инвестиционной работе. Задача программы — научить уполномоченных выявлять конкурентные преимущества своих территорий и выстраивать диалог с инвесторами так, чтобы полностью раскрыть потенциал районов.

«Чтобы появился инвестор, мало просто сидеть и ждать его»

В Казани стартовал первый модуль образовательной программы для муниципальных инвестиционных уполномоченных. Сам институт уполномоченных возник в 2024-м, а с прошлого года его активно внедряют в регионах. В районах этот статус обычно получает замглавы по экономике и инвестициям.

Василя Ширшова / realnoevremya.ru

Программа направлена на повышение инвестиционной привлекательности муниципалитетов Татарстана и организована силами АИР РТ. Работа с инвесторами требует не только знания регламентов, но и глубокого понимания специфики территории, подчеркнула глава АИР РТ Талия Минуллина. По ее мнению, сопровождение инвестпроекта не должно быть формальным, ключевой приоритет — достижение устойчивого результата, который напрямую повлияет на качество жизни жителей муниципалитетов:

— Страшные данные — 90% частных инвестиций Татарстана приходится всего на 10 районов. Меня это очень пугает! В чем проблема остальных? Думаю, всегда удобно найти оправдания во внешней среде: санкции, налоги повысили, полномочия забрали у муниципалитетов, бюджеты маленькие. Очень удобно, а главное, верно — то ковид, то СВО. Это все понятно. Но если хочешь изменить мир, надо начинать с себя. Если человек на своем месте делает все, чтобы ничего не развалилось — это хорошо. Но если делает что-то проактивное — новые проекты, предприятия — он тоже может войти в историю, создать фундамент будущего Татарстана.

Вместо поиска оправданий за недостаточные результаты муниципалитетам следует начинать с собственной проактивной работы, считает Минуллина. В рамках программы акцент делают на постоянной коммуникации с инвестиционными уполномоченными и помощи им в формировании новых предложений. «Даже внутри республики у нас деньги есть. Просто с ними надо правильно работать. Пока на этом пути, мне кажется, мы немножко прихрамываем», заметила глава АИР.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В своей лекции она планирует детально разобрать практические аспекты работы:

— Инвесторы приходили ко мне в кабинет и говорили, что у них берут деньги на какие-то социальные проекты, что не убирают снег. Пока на местах не будут хорошо работать с теми предпринимателями, которые уже есть в районе, они не смогут пригласить новых. Для того, чтобы появился инвестор, мало просто сидеть в Ютазинском районе и ждать его. Надо четко понимать, как он встроится в текущую производственную цепочку, кто может быть его поставщиком, какое есть сырье, какая земля, какие есть точки подключения.

Отдельно в АИР отметили, что внимание должно уделяться не только крупным, но и средним проектам (объемом 50-100 млн рублей), а ответственность за их сопровождение должна быть распределена в команде муниципалитета, поскольку глава не может лично контролировать все детали. О повышении эффективности сопровождения инвестпроектов в своем послании Госсовету заявлял и раис Татарстана. На стадии реализации бизнес сталкивается с локальными барьерами — земельными, инфраструктурными, межведомственными, а ресурсов регионального агентства недостаточно, чтобы сопровождать каждый проект напрямую.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Каждый из 45 районов РТ сидит на золотом руднике, но не видит этого золота»

Для развития компетенций инвестиционных уполномоченных в республике и запустили акселерационно‑образовательную программу. Цель — не просто формализовать процессы, а привести районных специалистов к пониманию стратегической значимости инвестиционной работы и умению балансировать ее с текущими задачами, пояснили организаторы.

Программа рассчитана на несколько этапов и включает два очных модуля: в октябре и ноябре, вебинары, тренинги и мастермайнды с участием федеральных, региональных и международных экспертов. Ключевой спикер — гость из Ирландии Гарретт Джонстон, международный эксперт в области коммерческих и маркетинговых стратегий, эксперт по сложным экономическим рынкам, основатель и генеральный директор компании Еpiphany, член академического совета Высшей школы экономики. В Татарстане он не впервые проводит обучение и подчеркивает, что каждый район республики имеет огромный потенциал: «Каждый из 45 сидит на потенциальном золотом руднике, но они не видят этого золота». Местные команды, по его словам, зачастую не замечают своих возможностей, поскольку слишком привыкли к привычной картине. В качестве примера привел родную страну:

— Моя родина Ирландия — самая успешная территория в мире по привлечению иностранных инвестиций. Хотя мы маленький каменный остров на самом западном краю Европы, как камень в огромном Атлантическом океане. Наша земля не особо пригодна для сельскохозяйства, у нас нет ресурсов — только мозги людей. Но этого было достаточно, чтобы сделать наш остров значительно богаче, чем США. Настолько богаче, что мы депортируем нелегальных американцев каждую неделю.

предоставлено пресс-службой АИР

По его мнению, в Татарстане есть все предпосылки, чтобы добиться сопоставимых результатов — регион уже демонстрирует рост инвестиций на фоне спада в других субъектах, а осознание того, что Татарстан не Москва и не Санкт‑Петербург, становится мощным стимулом. Ключевым качеством специалиста по работе с инвесторами Джонстон называет не формальную квалификацию, а искреннюю преданность своему региону и амбициозное видение его будущего: «Он должен быть для своего региона как Сталин по отношению к Советскому Союзу. Должен любить свой родной регион, быть готов за него умереть и все отдать, с утра до вечера творить новые идеи».

Задача муниципалитета — не просто «продавать» территорию, а сделать ее настолько привлекательной, что она сама себя будет продавать. Важно выявить уникальные преимущества, которые другим регионам будет сложно воспроизвести с той же эффективностью.

«Важно видеть проблемы и перспективы района с точки зрения инвестора»

Значимость обучения специалистов, отвечающих за экономическое развитие территорий, обозначил руководитель Департамента госслужбы и кадров при раисе РТ Александр Белов. Подчеркнул, что тема инвестиций на личном контроле руководства республики, а лидирующие позиции Татарстана в национальном рейтинге — не самоцель, важно создать новые предприятия и рабочие места, которые улучшают жизнь населения района. Отметил и растущие вызовы — совершенствование законодательства, появление новой документации и усиление конкуренции между регионами.

— Здесь большое значение, как и в мире, занимает профессионализм муниципальных команд. Сегодня очень важно видеть проблемы и перспективы района именно с точки зрения инвестора, как он смотрит на эти вопросы. Поэтому была подготовлена специальная программа обучения, — заявил Белов.

предоставлено пресс-службой АИР

Участников программы он призвал активно обсуждать возникающие вопросы, в том числе касающиеся совершенствования законодательной и методической базы. Исполнительный директор Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) Рафаэль Хусяиншин подчеркнул, что непрерывное обучение остается критически важным для решения задач, поставленных на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Напомнил о стратегической цели России — войти в двадцатку рейтинга по условиям ведения бизнеса. Поэтому в стране внедряли региональный инвестиционный стандарт и создавали агентства развития.

Особое внимание спикер уделил роли муниципального инвестиционного уполномоченного, поскольку именно на уровне муниципалитета предприниматель сталкивается с реальным сервисом, и зачастую местный служащий не до конца понимает, чем может помочь инвестору. Для устранения этого разрыва был внедрен уже муниципальный инвестиционный стандарт, одним из ключевых элементов которого стало назначение уполномоченных.

— Задач у муниципального инвестиционного уполномоченного много. Полномочий, к сожалению, не так много. Но вы — это лицо территории. Вы тот, с кем инвестор ассоциирует ваш муниципалитет и вашу территорию. В зависимости от качества сервиса, который вы ему окажете, он будет воспринимать все ваше муниципальное образование, — пояснил Рафаэль Хусаиншин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Выступая перед участниками обучения, и.о. директора Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ Александр Груничев, отметил вклад аппарата АИР и коллег в организацию мероприятия. Предложить трактовать название программы «Развитие инвестиционных потенциалов» значительно шире — не только как раскрытие потенциала районов, но и как повышение общего инвестиционного потенциала Татарстана. Спикер также призвал не сосредотачиваться исключительно на крупных инвесторах: «Мы все любим крупный бизнес, потому что с ним легче работать, они знают условия, сразу дают хорошие результаты. Но, коллеги, я бы вас просил не забывать о малом и среднем бизнесе. Их много, и они тоже хотят вашей поддержки. Эти слова я передаю от их лица».

Итогом обучения станет презентация инвестиционных стратегий территорий с участием раиса республики в декабре. В рамках первого модуля также запланировано выездное мероприятие в технополис «Химград». Основные задачи программы — сформировать профессиональное сообщество инвестиционных уполномоченных, популяризировать муниципальный инвестиционный стандарт, обменяться лучшими практиками работы с инвесторами и выработать предложения по дальнейшему внедрению стандарта на местах.