Скорое освобождение ЛНР и реагирование на возможные угрозы НАТО: Шойгу выступил на коллегии Минобороны

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу выступил на заседании коллегии ведомства. Он рассказал о том, что российские военные уже близки к освобождению Луганской Народной Республики, а также принимают все «меры адекватного реагирования» в связи с возможной угрозой от НАТО, в том числе из-за возможного вступления в альянс Финляндии и Швеции. Подробнее — в материале «Реального времени».

Расширение контроля над Донбассом

В начале своего выступления министр обороны рассказал, что российские военные совместно с подразделениями народной милиции ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. По его словам, в настоящее время близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики. Он отметил, что вооруженные силы Украины в попытке задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов и населённых пунктов местных жителей, а также используют их в качестве живого щита.

— Терпя поражение на «земле», киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные, — подчеркнул Шойгу.

Фото: кадр видео Минобороны России

Кроме того, глава Минобороны сообщил, что пред Днем Победы украинские власти предприняли «авантюрную попытку» захватить остров Змеиный. Данная попытка обернулась провалом, отметил он.

За трое суток было уничтожено четыре самолёта противника, 10 вертолётов, 30 беспилотных летательных аппаратов и три катера. Кроме того, Вооруженными силами ликвидировано более 50-ти военнослужащих элитных подразделений ВСУ.

Эвакуация с «Азовстали»

Сергей Шойгу также рассказал о продолжении блокировки завода «Азовсталь». С его территории эвакуированы 177 мирных граждан, в том числе 85 женщин и 47 детей. Вместе с этим заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен.

Так, на данный момент сложили оружие 1908 человек. Ранее там сложили оружие 1387 военных.

Всего с начала Специальной военной операции из различных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуировано свыше 1 млн 377 тысяч человек, подчеркнул Шойгу.

Угрозы на западных границах

Основной повесткой сегодняшней встречи Шойгу назвал выполнение планов в Западном военном округе из-за нарастающих военных угроз со стороны НАТО. Отдельно министр обороны выделил возможную опасность вступления в альянс Финляндия и Швеция. По его словам, российские военные принимают все «меры адекватного реагирования».

— В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений. Проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники, — сказал он.



Фото: кадр видео Минобороны

Шойгу отметил, что контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения показали качественный рост уровня подготовки соединений округа на 25% (к прошлому году). По его словам, интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42%, налёт авиации округа с начала года вырос на 4%.

За 8 лет интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз (с 3 до 45 в год), систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием, США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у наших границ.



Он также добавил, что сейчас на Западе проводится серия учений «Защитник Европы» с участием до 40 тысяч военнослужащих из 30 стран НАТО. По его словам, главная особенность этих манёвров — переброска из США в Европу полноценной дивизии и развёртывание группировки войск на трёх стратегических направлениях: арктическом, западном и юго-западном.