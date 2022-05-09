Минобороны России сообщило о срыве крупной провокации киевского режима по захвату острова Змеиный

Украинская сторона понесла большие потери

Подготовкой провокации занимались по указанию Зеленского

Министерство обороны России, докладывая о ходе специальной военной операции на Украине, сообщило о срыве крупной провокации по захвату острова Змеиный. По данным ведомства, ее подготовкой с 7 мая занимался украинский генштаб при непосредственном участии советников из США и Великобритании. Указание организовать провокацию поступило непосредственно от президента Украины Владимира Зеленского.

— В течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря. В результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских Вооруженных сил украинская провокация была сорвана, — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



По его словам, украинская сторона понесла «большие потери». По подсчетам Минобороны России, за период отражения атак в районе Змеиного в воздухе сбиты четыре украинских самолета — три Су-24 и один Су-27, а также три вертолета Ми-8 с десантом на борту и Ми-24.

За двое суток в воздухе сбиты 29 украинских беспилотников. В их числе восемь ударных «Байрактар ТБ-2», половина из которых сбиты днем 9 мая.

При попытке высадки десанта в ночь на 8 мая уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины, добавила в Минобороны РФ.

— В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих, — рассказал генерал-майор Игорь Конашенков.

Остров Змеиный расположен в Черном море, это часть Измаильского района Одесской области Украины. На нем расположен населенный пункт, имеющий официальный статус поселка.

Спецоперация продолжается

В Минобороны России также сообщили, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 районов скопления живой силы и военной техники, четыре ротных опорных пункта, восемь складов боеприпасов украинских войск. Ликвидированы две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей около Краматорска и села Крестище.

В ведомстве также уточнили утреннюю информацию о том, что в районе города Арциз в Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» на площадке подскока уничтожены украинские вертолеты. Ими оказались шесть Ми-8 и Ми-24.

Кадр видео Минобороны России

По данным Минобороны России, ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 318 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ — уничтожены до 400 националистов, из строя выведены 48 единиц военной техники.

За 9 мая российскими средствами противовоздушной обороны сбит украинский самолет МиГ-29 над Северодонецком. У Ивановки в Харьковской области перехвачена ракета «Точка-У», а в районах Большой Камышевахи и Изюма — два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», пишет ТАСС.

Всего с 24 февраля, с начала специальной военной операции, уничтожены 2 967 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 778 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 432 орудия полевой артиллерии и миномета, 790 беспилотных летательных аппаратов, 347 установок реактивных систем залпового огня, 299 зенитных ракетных комплексов, 162 самолета и 124 вертолета.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

