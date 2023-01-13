«Вдоль дорог до сих пор работают саперы»: журналисты Татарстана в зоне СВО

Съемочная группа телеканала ТНВ вместе с гуманитарным конвоем побывала в Мариуполе и Лисичанске

Фото: предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Съемочная группа телеканала ТНВ — корреспондент Зуфар Давлетшин, телеоператор Андрей Ключников и водитель Эмиль Бегов вместе — с очередным гуманитарным конвоем из Татарстана побывала в новых регионах России в зоне СВО. Небезопасное путешествие не ограничилось складом гуманитарной помощи, наши коллеги доехали до мест дислокации татарстанских добровольческих батальонов «Тимер» и «Алга» и подшефного Татарстану города Лисичанска. Своими впечатлениями журналисты поделились с «Реальным временем».

«Не девушек же туда отправлять»



Татарстанские журналисты — съемочная группа телеканала ТНВ — работали на Донбассе 12 дней. За это время они объездили разные районы, сделали четыре остановки, увидели, как налажена работа в распределительном центре, пообщались с бойцами татарстанских добровольческих батальонов «Тимер» и «Алга» и посетили подшефный Татарстану Лисичанск.

— С вопросом: согласен ли я поехать в зону СВО, руководство компании ко мне обращалось еще в августе. Уже тогда я понимал, что поеду, — рассказал «Реальному времени» корреспондент программы «7 дней» Зуфар Давлетшин, — Конечно, было страшно, но это моя работа. Раз такая ситуация возникла, значит надо ехать. Не девушек же туда отправлять.

У коллег журналиста — телеоператора Андрея Ключникова и водителя Эмиля Бегова — тоже не возникло сомнений относительно поездки. К тому же у Зуфара был необходимый опыт: «В 2014 году, когда проходил референдум, я работал в Крыму. Тогда на полуостров поехал наш бывший коллега Рамис Латыпов, а потом и я вместе со съемочной группой. Безусловно, 8 лет назад все было проще. Мы долетели до Симферополя на самолете, а потом уже катались по Крыму на автомобиле. В этот раз все 12 дней мы провели в машине».

«Конечно, было страшно, но это моя работа», — рассказал Зуфар. Фото: tnv.ru

Съемочная группа ТНВ отправилась в ЛНР вместе с очередным гуманитарным конвоем от ДОСААФ РТ. Всего было четыре грузовые машины и два УАЗа. Везли продукты, теплые вещи, газовые баллоны, буржуйки, военное оборудование и другое.

— Наша группа ехала на автомобиле «УАЗ Патриот». Компания специально купила его для поездки. За рулем был наш водитель Эмиль. Перед поездкой он сам ее обкатывал несколько дней. Когда мы выезжали из Казани, пробег у машины был всего 600 км. В ней же мы везли все съемочное оборудование. Плюс телекомпания нас обеспечила всем необходимым. Это и спальные мешки, и портативные газовые баллоны, и плиты. Еду мы тоже брали с собой, кстати, ее было так много, что мы привезли часть продуктов обратно. Мы очень благодарны компании за заботу. Нас полностью экипировали — приобрели теплую одежду и обувь, дали с собой даже чайник и кастрюли. Багажник был забит до такой степени, что даже свои личные вещи мы запихивали с трудом. Признаюсь, нас очень тронула такая забота канала. Когда мы уезжали в шесть утра от ДОСААФ, нас провожало все руководство, — рассказал Зуфар.

Экипировка продолжилась и на территории новых регионов России. Журналистам выдали каски, бронежилеты, запасное колесо, аптечки и рюкзаки, тактические перчатки. Всем этим их обеспечила группа сопровождения во главе с генерал-лейтенантом в запасе, помощником премьер-министра РТ Владимиром Майстренко, который был с нашими коллегами от начала до конца поездки. К счастью, ничего из дополнительной экипировки не понадобилось.

Бойцы обеспечены всем необходимым

Первым пунктом остановки стал распределительный центр, куда стекается вся гуманитарная помощь, предназначенная для татарстанских добровольческих батальонов. Оттуда сами же военные развозят ее по местам дислокации.

— Склад находится на территории бывшего предприятия с большими помещениями. Прежде чем комплектовать гуманитарный груз, сначала формируют заказы от самих бойцов и командиров батальонов. В этом распределительном центре собирают вещи, продукты и оборудование только для батальонов добровольцев, а не для мобилизованных. Здесь же рядом собирают грузы для местных жителей. Склад охраняют бойцы батальонов, взрослые мужчины. Например, было два двоюродных брата из Верхнего Услона. Они, как и все остальные, целенаправленно отправились в зону СВО, — рассказал Зуфар.



Фото: предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Среди добровольцев, по словам репортеров, очень много бизнесменов, которые не побоялись бросить свое дело. Встречались строители и прорабы. Также есть бывшие сотрудники МВД, которые уже давно в запасе, кто-то прошел Чеченскую кампанию или Афганистан, кто-то работал в системе исполнения наказаний. К примеру, в батальоне служит мужчина из Марий Эл. В своей республике его отказались брать по причине возраста — ему 55 лет, но он увидел объявление, что в Татарстане набирают батальоны добровольцев. Приехал, прошел медкомиссию и уехал в зону СВО. Как вспоминает Зуфар Давлетшин, все мужчины говорят одну и ту же фразу: «Никто кроме нас. Родина в опасности», и это не высокопарные слова, это настоящее настроение и восприятие действительности добровольцев.

Выстрелы стали слышны громче

Место, где располагается распределительный центр, находится довольно далеко от зоны боевых действий, поэтому взрывов здесь почти не слышно. Но затем съемочная группа в сопровождении военнослужащих на двух машинах направилась в сторону линии боевого соприкосновения (ЛБС), где ситуация была уже совсем другой.

Журналисты ТНВ проезжали через Мариуполь. Своими глазами видели поврежденные снарядами здания, разрушенный комбинат «Азовсталь». Жилые многоэтажки и частные дома — все стояли обгоревшими и разбитыми, рассказал Зуфар.



Улицы Мариуполя, 2022 год. Фото: предоставлено Зуфаром Давлетшиным

— Сейчас в Мариуполе жизнь активно восстанавливается. По городу ходит общественный транспорт. Люди потихоньку отвыкают от канонады. Мы знаем, что многие мариупольцы уехали, в том числе и к нам в Татарстан. Мы часто встречали такую картину, когда дом полуразрушен, но какие-то квартиры уцелели, и там светится лампочка, то есть в них живут люди. В Мариуполе уже восстановлена инфраструктура, уложен свежий асфальт. Все это сделали наши российские дорожники. Уже строят новые, красивые, разноцветные дома, как у нас. Жизнь налаживается. Город живет, люди нормально ходят по улицам, не опасаясь прилетов снарядов. Но дорога на аэропорт закрыта. Был такой случай, когда мы остановились на обочине, хотели отойти, и тут военные нас предупредили, что никуда ходить нельзя, везде мины. Мы видели по дороге, что до сих пор вдоль обочин в полях работают саперы.

Крепкий «Тимер»

Второй пункт, куда приехала съемочная группа, находится еще ближе к ЛБС, километрах в 20 от нее. Это вторая линия обороны. Здесь журналистам представилась возможность пообщаться с бойцами батальона «Тимер».

— Выстрелы здесь слышны намного громче. Мы хорошо «погуляли» по той самой «зеленке», лесопосадке между полями. Именно здесь скрываются и солдаты, и техника — БТРы и БМП. Бойцы живут в блиндажах, тут еще нет окопов. Мы приехали в расположение добровольческого батальона, пообщались с военнослужащими. Они все очень патриотично настроены. Это и понятно. Они добровольцы, они знали куда шли. Их никто не заставлял. И еще хочу отметить, что все, кто участвовал в Чеченский кампании и в Афганистане говорят, что это совсем другие бои. Здесь все по-другому — практически нет стрелковых войн, больше идут артиллерийские, минометные дуэли, а бойцы с обеих сторон сидят в окопах. Рассказывают, что с той стороны зацепляют и мирные деревни. Если, например, вражеская сторона узнает, что в какой-либо деревне располагаются наши солдаты, они начинают ее обстреливать несмотря на то, что там есть мирные жители, — рассказал Зуфар.

СВО называют еще и технологическим противостоянием. По словам бойцов, над территорией постоянно летают украинские дроны. Во первых, в целях разведки, корректировки целей, куда стрелять артиллерии. Во-вторых, сами дроны прилетают с гранатами. По рассказам солдат, так, в 3 часа ночи сгорел один из бронетранспортеров: прилетел дрон и сбросил на него гранату.

В первом пункте дислокации добровольческого батальона журналисты пробыли 2 дня. Генерал-лейтенант Владимир Майстренко привез бойцам памятные подарки — часы от президента Татарстана с гравировкой «За верность долгу». Их раздавали на разных точках самым отличившимся солдатам. Это командирские часы чистопольского производства. Бойцам двух батальонов было вручено 30 таких подарков.

— Погода стояла прохладная, но не слишком. Примерно от нуля до -5 градусов мороза, местами даже зелень видели, а снега не было вообще. На самом деле снег мы увидели, только когда заехали в Татарстан — в Буинске. В блиндаже мы не спали, просто заглядывали — там тепло и сухо. Бойцы сами их копают. Сверху делается настил из бревен и земли, чтобы укрытие не пробил никакой снаряд. Обычно один блиндаж рассчитан на 5-6 человек. Мы спали чуть дальше, в пустом доме одной из деревень. Нас увезли вглубь тыла. Там все еще живут люди, чаще всего пенсионеры, — говорит Зуфар.

«Сверху делается настил из бревен и земли, чтобы укрытие не пробил никакой снаряд. Обычно один блиндаж рассчитан на 5-6 человек». Фото: предоставлено Зуфаром Давлетшиным

По словам журналистов, еды у бойцов предостаточно. Правда, она не слишком разнообразная, основное блюдо — тушенка.

— Солдаты нас угощали военной едой. В основном — это тушенка. Тушенка с гречкой, тушенка с перловкой, тушенка с картофельным пюре. Еды очень много, а особенно много сгущенки. Это и есть десерт, а еще печенье и конфеты. Вот только с хлебом проблема. Хлебозаводы не действуют, поэтому его не хватает. Такая же ситуация была и в городах, где мы побывали. Например, чаще всего мы заезжали в населенные пункты под вечер, и нам говорили, что хлеб закончился уже в обед.

Спасибо за «Ахмат»

Третьим пунктом на маршруте журналистов стало место дислокации бойцов татарстанского добровольческого батальона «Алга». Съемочная группа вместе с сопровождающими поехала в объезд через Ростовскую область, чтобы не ехать через Донецк. Причина не только в том, что прямой маршрут небезопасен, но и то, что там негде переночевать, и все дороги разбиты.



Фото: предоставлено Зуфаром Давлетшиным

— Изначально мы планировали приехать прямо на передовую, но буквально за день до нашего приезда батальон перевели на вторую линию. Бойцы расположились на территории бывшего детского лагеря. Машины все были побиты осколками. К слову, мы там очень часто слышали благодарность за машины производства КАМАЗа, в частности за бронированные машины «Ахмат». Кстати, там используются и автомобили поменьше, тоже производства нашего завода, они называются «Тигр», — пояснил журналист.

На территории детского лагеря батальон «Алга» своими силами восстановил инфраструктуру: и электроснабжение, и водоснабжение. Солдаты сами запустили столовую, отремонтировали электрические плиты. Трое солдат вызвались готовить на всех.

— Мы приехали вечером. Тогда бойцы еще только начали приезжать, еще толком ничего не было налажено. Туалет был на улице, умываться тоже приходилось на холоде из шланга, но уже на второй-третий день бойцы восстановили электричество, и мы уже смогли принять душ прямо в домике. Что тут скажешь, все взрослые рукастые мужчины. Кстати в «Алге» есть солдаты помоложе, примерно 30-летние, а в «Тимере» контингент постарше — примерно в районе 40—50 лет и старше, есть даже 57-летние, — заметил Зуфар.

Один из бойцов батальона «Алга» рассказал, что в 2016 году познакомился с женщиной, которая приехала в Татарстан из Донбасса. Она беженкой приехала еще в 2014-м. Пара поженилась, у них родились двое детей. Мужчина рассказал, что, когда началась спецоперация, жена все время сидела у телевизора, не отрываясь смотрела новости. А он решил пойти в зону СВО сам. «Теперь будешь на меня смотреть», — пошутил он, добавив, что едет на Украину, чтобы любимая женщина в будущем спокойно могла ездить на родину.



«Пока не приглядишься — ничего особенно, а когда посмотришь внимательно, можно увидеть, что по всему периметру люстры — свастика». Фото: предоставлено Зуфаром Давлетшиным

— Мы зашли в один заброшенный домик, его нам показали солдаты. В самом центре потолка висит люстра ручной работы, потолочный светильник, выпиленный из дерева. Пока не приглядишься не увидишь ничего особенно, а когда посмотришь внимательно, можно увидеть, что по всему периметру сделана свастика. Нам сказали, что хозяин сбежал еще в 2014 году. Собственно говоря, после этого становится понятно, для чего там находятся наши бойцы…

Некоторые добровольцы отправились в зону СВО и даже не сообщили об этом своим родным. Одни сказали, что уехали в командировку, другие что на повышение квалификации. Жены и матери узнали о том, где они находятся, только спустя месяц. В батальоне «Алга» журналистам встретился мужчина, который представился как «внештатный мулла». Несмотря на военные действия, он читает намаз, а коврик всегда носит с собой.

Фото: предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Ни света, ни тепла, ни связи

Самую удручающую картину, как признались сами репортеры, они увидели в городе Лисичанске, подшефном Татарстану городе в Луганской области. Это был последний пункт маршрута. Съемочная группа пробыла здесь один день.

Фото: предоставлено Зуфаром Давлетшиным

— В Лисичанске все намного хуже: там нет ни электричества, ни отопления, ни воды. Правда, силами татарстанских рабочих и местных жителей частично возобновили газоснабжение. Сейчас в городе живут около 30 тысяч человек самого разного возраста, среди них и пенсионеры, и молодежь, и крепкие молодые мужчины, и дети. А раньше было около 110 тысяч жителей. Всего в пяти километрах идут бои, снаряды долетают и до Лисичанска. Разруха повсюду. Дома разрушены, не работают в полной мере социальные учреждения. Воду подвозят из Луганска. Если в Мариуполе уже видно, что жизнь восстанавливается, то здесь все очень тяжело. Общественный транспорт в городе запустили, но только на несколько часов — с утра и до 14:00. По дороге мы видели дома, они тоже все разрушены, и тут же лежат осколки. Ходить в «зеленку» вообще нельзя, везде мины. Такая картина по всему Лисичанску, — поделился впечатлениями корреспондент ТНВ.

По его словам, оставшееся население пытается адаптироваться к этим условиям: «Люди живут где придется, в квартирах и домах, которые уцелели. Везде можно наблюдать такую картину: на воротах в частных домах и на дверях квартир видны надписи: «Здесь живут люди».

Фото: предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Фото: предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Из Набережных Челнов в Лисичанск регулярно два раза в месяц приезжает помощь. Владелец полевой кухни, предприниматель Рустам Гатин и его команда, реализует гуманитарную миссию — челнинцы кормят мирных жителей подшефного республике города на Донбассе. Каждый день в Лисчанске челнинцы готовят по 5 тысяч порций еды и развозят по городу.

В распределительном центре города человек предъявляет документы и ему выдаются продукты. Каждый получает многоразовый талон и там отмечается, когда он приходил и что ему выдавали, чтобы не образовалась путаница.

— Здесь получают и другие вещи, например, буржуйки. Они очень нужны, потому что нет отопления. Чтобы хоть как-то сохранить тепло, на окна прибивают пленку. Сейчас частично восстановили работу хлебозавода, но и здесь топят дровами. Каждый день пекут 700—800 буханок хлеба, но на всех его не хватает. Поликлиники здесь заработали сразу. Прием ведут в теплых куртках, работают тепловые пушки. Врачи говорят, утром температура доходит всего да +3, а днем примерно до +8 градусов. На весь город остался один единственный педиатр на всех детей. Школы работают в добровольном порядке. В музыкальную и художественную школы дети тоже приходят по желанию. Дома им заняться практически нечем, им скучно. Нет ни связи, ни света. Говорят, что сами сюда приходят, их никто не заставляет. Мы снимали, как дети в теплых куртках рисуют картины, в музыкальной школе играют на инструментах, — рассказал журналист.

Жители города благодарны, говорят, что Россия их не бросает. «Когда была Украина, нам давали стакан подсолнечного масла и полулитровую баночку пшена или риса на месяц, полбуханки хлеба через день. А сейчас и горячее дают, и необходимые продукты. Россия — моя родина», рассказала со слезами на глазах жительница Лисичанска.