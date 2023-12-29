Власти Польши потребовали от России объяснить инцидент с ракетой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. От него потребовали объяснить инцидент с ракетой, которая нарушила воздушное пространство Польши.

— МИД требует объяснить инцидент с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленно прекратить подобные действия, — говорится на сайте польского МИД.

Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство республики со стороны Украины. Польские самолеты не успели сбить ракету, так как она покинула пределы государства.

После этого начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что якобы российская ракета нарушила воздушное пространство страны. При этом он не предоставил каких-либо доказательств в пользу своей версии.



В ноябре прошлого года на территории Польша упала ракета. Из-за инцидента погибли два человека. Спустя несколько месяцев польские следователи подтвердили, что ракета была украинской.

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Айрат Назипов